EDITAL DE CITAÇÃO - WESLEN MARTINS GOMES - ME

Publicado em 05 de fevereiro de 2021























































PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – 7º andar - Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN





EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS





A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3a Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, pelo presente, fica CITADA a empresa WESLEN MARTINS GOMES - ME, com nome fantasia de CENTRO DE ENSINO POTIGUAR, inscrita no CNPJ sob o nº 09.674.231/0001-55, estabelecida anteriormente na Av. Bernardo Vieira, 1943, Alecrim, nesta capital, CEP 59041-002, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da AÇÃO MONITÓRIA (40) nº 0407270-29.2010.8.20.0001, proposta por Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. contra a referida acima, por todos os atos e termos da referida ação, cuja cópia inicial encontra-se nesta Secretaria à disposição dos interessados, para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (29.04.2020). Eu, Ana Karenyne Prata de Lucena Venâncio, Chefe de Secretaria, conferi, subscrevi e vai assinado pela MMa. Juíza.





Daniella Paraiso Guedes Pereira

Juíza de Direito