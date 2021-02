Governadora assina contrato para aquisição de botes infláveis para Corpo de Bombeiros

Equipamentos serão utilizados para salvamento aquático junto aos guarda-vidas e nas operações de busca de mergulho no mar, rios e lagos.

O Corpo de Bombeiros vai adquirir equipamentos para melhorar ainda mais o serviço que presta ao público potiguar. São três botes infláveis que serão utilizados para salvamento aquático pelos guarda-vidas e em operações de busca de mergulho no mar, rios e lagos. A governadora, professora Fátima Bezerra, assinou o contrato para a aquisição dos equipamentos nesta quinta-feira (04), e até o dia 31 de março os botes serão entregues à corporação.

“Final do ano passado entregamos a piscina semiolímpica para o Corpo de Bombeiros. Depois, anunciamos a construção de mais dois postos salva-vidas que, graças a Deus, a construção já teve início. Agora trago a boa notícia que é a aquisição de mais três botes salva-vidas infláveis”, falou com satisfação a governadora.

Diferente das motos aquáticas, com o bote é possível fazer manobras de reanimação das vítimas do tipo RCP (Reanimação Cardiopulmonar). O bote também permite o transporte de mais de uma vítima e são úteis para busca de equipamentos ou pessoas, onde se precisa carregar muitos equipamentos de uma única vez. Os botes, com carreta e motor de popa, foram viabilizados através dos recursos do Governo Cidadão, com investimento de R$ 223.500,00 mil.

“É a garantia de mais segurança para nossa sociedade. É um governo que tem preocupação em melhorar a vida do nosso povo. É mais lazer para a população que procura as praias para se divertir com a certeza que o Corpo de Bombeiros estará lá equipado para proteger”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Relações Institucionais do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

A aquisição vai colaborar para o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar e, assim, melhorar o serviço público, fortalecendo as ações do Estado para a segurança da população. Contando que o Rio Grande do Norte tem um extenso litoral, com 410 quilômetros, o salvamento aquático necessita de fortalecimento continuado. A corporação já dispunha de cinco botes, e com a compra, agora são oito.

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, o coronel Monteiro Júnior comemora a conquista: “vai aumentar nossa frota de embarcações, que vai ser muito útil no patrulhamento da nossa orla marítima. A condição que temos de ampliar a visão do bombeiro militar para evitar afogamento está mais fortalecida”, esclareceu.

A governadora Fátima Bezerra ainda lembrou a nomeação de mais 332 bombeiros militares, dos quais, 32 são oficiais. “É um governo que trabalha, que cuida das pessoas, que presta contas do que faz”, acrescentou.