Shopping de Natal mantém há seis meses a certificação Clean & Safe da Bureau Veritas

Selo garante que o empreendimento segue protocolos de biossegurança e é um ambiente seguro para clientes, lojistas e colaboradores





Desde agosto do ano passado, o Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), confere ao Natal Shopping nota máxima na certificação Clean & Safe do selo Safeguard. O selo internacional atesta que o empreendimento segue todos os protocolos, requisitos legais e boas práticas para prevenção e controle da propagação da Covid-19, garantindo a segurança de clientes e colaboradores.





Ao todo, 58 itens são avaliados pela auditoria do selo nas áreas de processo, pessoal, instalações, higiene e limpeza. Entre os itens observados estão: utilização de tapetes sanitizantes, aferição da temperatura no acesso ao mall, distanciamento, disponibilização de álcool gel em todos os ambientes, uso de máscaras e equipamentos de proteção individual, laudo de qualidade do ar, etc.





"Todos os meses recebemos a visita de um profissional, sem aviso prévio, que realiza uma vistoria no mall e nas nossas áreas de serviços. É feita uma avaliação com base na regulamentação, decretos e protocolos de segurança relacionados ao coronavírus”, explica Felipe Furtado, superintendente do Natal Shopping.





No decreto mais recente, publicado nesta segunda-feira (22), a Prefeitura Municipal do Natal mantém os protocolos e as recomendações de segurança que já vinham sendo aplicadas aos shoppings. O Natal Shopping vem seguindo essas medidas com rigor desde o primeiro decreto, que estabeleceu a reabertura dos shoppings centers da cidade. A prova disso é a certificação Clean Safe.





“Nossa prioridade é zelar pela segurança das pessoas, tanto os nossos clientes quanto lojistas e funcionários. Por isso, contar com a garantia de que estamos adotando as melhores práticas do mercado com medidas específicas na prevenção da propagação do novo coronavírus é muito importante”, afirma Furtado.





Antes de o shopping abrir é realizada uma limpeza geral. Em seguida, a cada três horas, há uma nova rotina de limpeza com a desinfecção dos pontos de contato, tais como corrimãos, botoeiras de elevadores, maçanetas, puxadores, torneiras e outros. Todos os nossos ambientes passam por esse controle de limpeza.





O selo avalia também o compromisso da gestão e o cumprimento de regras e boas práticas de segurança e qualidade. Um exemplo é a adoção de meios de pagamento contactless, em que não há circulação de notas de dinheiro ou toque em máquinas de cartões; a utilização de divisões em acrílico nos caixas e balcões de atendimento; e a vigilância e o gerenciamento de casos suspeitos ou comprovados de Covid-19.





Outros shoppings do grupo Ancar Ivanhoe também participam desta vistoria e certificação. A renovação da certificação inclui visitas mensais, sem aviso prévio, e um canal de denúncias do Bureau Veritas. Os empreendimentos recebem um kit com as sinalizações que devem ser expostas ao público, informando que o ambiente é certificado e com um QR Code, para que os clientes possam consultar a validade do selo.





Ao chegar no empreendimento, lojistas, colaboradores, fornecedores e clientes devem usar máscaras e têm suas temperaturas corporais aferidas por um termômetro digital infravermelho. E também são orientados a usar o tapete sanitizante antes de entrar. Todos aqueles que registrarem mais de 37,8ºC seguem os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e não podem acessar o complexo de lojas.