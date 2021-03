Governadora reafirma compromisso com a educação durante a pandemia

Em solenidade de posse da nova coordenação do Fórum Estadual de Educação, Fátima afirma que RN seguirá com medidas alternativas para dar continuidade ao processo de ensino enquanto não houver segurança para a volta às aulas presenciais





“Estamos vivendo tempos muito difíceis, muito desafiadores”, disse a governadora Fátima Bezerra na cerimônia virtual de posse da nova coordenação do Fórum Estadual de Educação do RN realizada nesta sexta-feira (05), de forma virtual e que contou com a participação de educadores e ativistas da educação. A solenidade deu posse à nova coordenação do órgão, que é consultivo, orientador e fiscalizador das propostas para políticas estaduais de Educação. Horas antes, a chefe do Executivo havia decretado medidas mais duras para conter a pandemia da Covid-19 que assola o RN e o país, ampliando o toque de recolher, que agora vai das 20h às 6h da manhã, de segunda a sábado, e aos domingos em tempo integral.





O momento dramático, com impacto direto na vida das pessoas, já matou 3.709 pessoas no RN e 262 mil no Brasil. “Nossa geração não imaginava, de maneira nenhuma, passar por um momento como esse”. No tocante à Educação, os estudantes da rede pública de ensino estão sem aulas presenciais desde março de 2020, tendo acesso a aulas remotas através de plataformas e aplicativos desenvolvidos pelo governo como o “Conferência SIGEduc em Ação” e o “Educa RN em Ação”. Além do conteúdo digital, o governo disponibilizou material impresso, aulas pela TV aberta e pelo rádio.





As aulas presenciais retornariam de forma híbrida em fevereiro de 2021, não fosse o recrudescimento da pandemia, com novas cepas do coronavírus, o que torna a doença mais contagiosa e letal. A alta ocupação dos leitos no estado – na faixa de 93% - levou o governo a decretar a suspensão da volta às aulas presenciais, dando continuidade ao ensino remoto. “Dói muito completar um ano sem aulas presenciais, porque sabemos dos prejuízos para os estudantes, o quanto isso vai aprofundar as desigualdades”, lamentou Fátima. “Mas, infelizmente, esse destino não fomos nós quem escolhemos. A nós, a escolha que cabe neste momento, é a defesa da vida.”





Fátima lembrou da sua luta para incluir os profissionais da Educação nas fases iniciais do processo de vacinação. “Em todos os encontros do ministro da Saúde com o Fórum dos Governadores, estava eu lá, sempre lembrando e cobrando”. Segundo a governadora, enquanto não sair o pacto nacional em defesa da vida, com ações unificadas de promoção à saúde para a retomada das atividades, o RN seguirá adotando as recomendações da ciência para preservar a vida e a saúde do povo potiguar.





“Sabemos o valor universal que a Educação tem, enquanto caminho para a conquista da cidadania e da dignidade. Ao Fórum Nacional da Educação, assim como ao Estadual, fica a saudação da professora governadora, e o nosso compromisso de que vocês têm um governo aliado na luta em defesa da Educação Pública, inclusiva, de qualidade para todos e todas. Nunca percam isso de vista”, destacou a professora Fátima Bezerra.





O governo do Estado repassou, através do PAGUE Emergencial (Programa de Autogerenciamento da Unidade Escolar), mais de R$ 5,1 milhões para que cada unidade de ensino tivesse recursos para realizar intervenções necessárias à retomada segura de 30% dos alunos em forma de rodízio quando o momento for oportuno. Os recursos são oriundos do tesouro estadual.