Usuários estão relatando que no início da tarde desta sexta-feira (19), o Instagram e o Whatsapp, ambos pertencentes ao Facebook, sofreram com algumas falhas de acesso. O Instagram ficou inacessível como se vê na imagem e no Whatsapp quem tentava enviar mensagem não conseguia.

Até o momento não houve pronunciamento oficial da empresa nem sabemos se essa falha atinge um pequeno grupo ou é generalizada.