Potiguar Bruna Hetzel se destaca com single “Canto do Mar”

O mar de encantamentos, com seus signos e mitos, move a nova música de trabalho da cantora e compositora natalense Bruna Hetzel. Ela lançou na última sexta-feira (12) o single “Canto do Mar”, sua primeira música de trabalho numa prévia do álbum inédito “Canto Azul”. A canção já está disponível nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal. A distribuição é da Tratore.





“É um prévia do que estamos propondo para este disco, feito com muita entrega e dedicação”, comentou Bruna. “Canto do Mar” tem letra, música e arranjos da própria intérprete e compositora. O trabalho centrado na tradição da MPB traz nuances jazzísticas que compõem a identidade artística de Bruna Hetzel. Para este trabalho, ela contou com a preparação vocal da cantora mineira Paula Santoro, um nome intimamente ligado à MPB.





“Compus Canto de Mar em 2014 num momento em que participava do espetáculo para o centenário de Dorival Caymmi. Veio como uma grande inspiração do mergulho que fiz no universo desse grande artista, sua relação com as águas e a ancestralidade brasileira”, relembra a cantora. Os mitos desse universo marítimo também estão presentes na vida de Bruna e sua família. “Yemanjá é é uma orixá muito cultuada pela minha família, em especial minha avó Nanci e minha mãe Isa”, ressalta.





ÁLBUM INÉDITO





Com direção musical do pianista, arranjador e produtor Eduardo Taufic, o primeiro álbum autoral de Bruna Hetzel tem previsão de lançamento para o final de março. Taufic assume também arranjos, piano/Rhodes. A banda de estúdio conta com Roberto Taufic (violão/guitarra), Daniel Ribeiro (contrabaixo acústico e elétrico), Anderson Mello (bateria), Ramon Gabriel (percussão) e outras participações especiais. A Produção Executiva é de Luciano Prates.





“Canto Azul” foi aprovado na chamada pública da Lei Aldir Blanc, pelo município de Natal e paralelamente a artista conseguiu fechar o financiamento coletivo no site Benfeitoria. Os recursos se complementaram para a ampliação do projeto com aprovação na LAB via Fundação José Augusto. Além do álbum virtual terá lançamento de videoclipe.





TRAJETÓRIA





A relação da cantora natalense Bruna Hetzel com o jazz e a música popular brasileira vem de berço. Neta do pianista e maestro Waldemar Ernesto Hetzel, Bruna trilha há dez anos uma carreira reconhecida como intérprete do jazz, seja em grupos como a Sesi Big Band ou em apresentações solo, ao lado de músicos e intérpretes consagrados na cena local, nacional e internacional, como Sergio Farias, Joca Costa, Glorinha Oliveira, Antônio de Pádua, Eduardo Taufic, Khrystal, Liz Rosa, Taryn Szpilman, Mark Rapp, Ed Motta e Ivan Lins. Também faz algum tempo que Bruna Hetzel se dedica a compor, e o resultado de toda essa experiência estará no álbum “Canto Azul”.