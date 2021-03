SERPENTI: a BVLGARI apresenta novos modelos inspirados no ícone da marca

Joias, relógios e bolsas das coleções Serpenti Viper, Serpenti Spiga e Serpenti Forever, são revisitadas em novos e fascinantes estilos

A BVLGARI , casa romana de joias, relógios e acessórios de luxo, apresenta suas novas peças inspiradas na icônica Serpenti – símbolo de elegância e transformação, adotada pela marca desde o fim dos anos 1940. As joias Serpenti Viper, os relógios Serpenti Spiga e bolsas da coleção Serpenti Forever, expressam um design elevado e técnica impécavel, reconhecidos no DNA da casa. Confira:

SERPENTI VIPER

Abraçando a mudança e a evolução, a marca interpreta a assinatura icônica com audácia contemporânea e metropolitana, injetando uma nova vibração na coleção Serpenti Viper. Um resultado da habilidade artesanal inigualável da joalheria, entregue por aquelas "mãos inteligentes" que definem seus habilidosos artesãos cujo conhecimento e paixão transformam ideias criativas em artefatos incríveis. Com sua construção modular flexível apresentando as escalas da cobra cuidadosamente articuladas e inseridas uma a uma, uma expressão do excepcional know-how da Bvlgari em joalheria, as peças atraentes da Serpenti Viper enrolam-se ao redor do corpo como armaduras poderosas.

Deslumbrante com conjuntos de diamantes preciosos, acrescentando exclusividade ao design arrojado disponível em três tons dourados, Serpenti Viper apresenta agora uma ampla seleção sem precedentes de pulseiras, anéis, colares e brincos

SERPENTI SPIGA

Com a apresentação do Serpenti Spiga, ressurge o ícone eterno da Serpenti, reinventado para 2021. Um símbolo da renovação perpétua, a cativante Serpenti é um dos motivos mais duradouros da Bvlgari. No mundo dos relógios da marca, os icônicos Serpenti com pulseira de voltas representam o ápice do trabalho artesanal em joalheria: peças que são joias em cada aspecto da sua criação. As três novas edições do Serpenti Spiga revelam a evolução do estilo Serpenti, que só poderia ser originário da Joalheria Romana do Tempo. Confeccionados nos magníficos ouro e diamantes e trazendo o sofisticado padrão matelassê, eles representam a capacidade única da Bvlgari de redefinir as fronteiras da criatividade, do refinamento e do savoir-faire.

SERPENTI FOREVER

Serpenti Forever se estabeleceu como o ícone definitivo de glamour e estilo atemporal, encapsulando o encontro perfeito entre design único e arte excepcional. Mantendo-se firme às suas raízes romanas, cada bolsa ou artigo de couro da Bvlgari é feito no Atelier de Florença. Lá, as técnicas artesanais tradicionais da Bvlgari são constantemente reinventadas, estendendo-se a novos métodos de construção com uma habilidade sempre um passo à frente dos tempos. A atenção impecável da Bvlgari aos detalhes, a combinação de materiais inesperados e a experimentação de tratamentos de última geração representam a capacidade do Made in Italy de se renovar constantemente, projetando no presente seu patrimônio e tradição incomparáveis.

Experimentando nuances impressionantes inspiradas pelas combinações únicas de pedras preciosas que tornaram o estilo da Bvlgari lendário, a joalheria de artigos de couro infunde cada criação com seu toque inconfundível de cor - desde peles policromadas até aplicações vibrantes, passando por requintados detalhes de pedras preciosas.