Vereador Anderson Lopes conquista recursos para construção de escola em Natal

Cumprindo agenda em São Paulo/SP, o vereador Anderson Lopes conquistou recursos na ordem de R$ 8 milhões junto à bancada federal do Solidariedade para a construção de uma unidade escolar no município de Natal. Ao retornar para a capital nesta terça-feira (4), o parlamentar pretende se reunir com a Secretaria Municipal de Educação para verificar os terrenos disponíveis e definir a região que será contemplada com uma escola ou com um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).