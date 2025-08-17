Presidente do Conselho de Saúde do RN morre 4 dias após ter AVC durante sessão na Assembleia Legislativa do RN
Francisco Canindé dos Santos morreu após AVC ocorrido na Assembleia Legislativa do RN Reprodução O presidente do Conselho de Saúde do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé dos Santos, morreu neste domingo (17), quatro dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do RN, em Natal. O episódio ocorreu na quarta-feira (13), durante sessão da Comissão de Finanças e Fiscalização da Casa, transmitida ao vivo. Enquanto discursava, Canindé apresentou dificuldade para falar, boca torta, dormência em um dos lados do corpo, tontura e perda de equilíbrio. A Arquidiocese de Natal divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento de Canindé, destacando que ele trabalhou por vários anos na instituição, atuando principalmente na Pastoral da Criança. Segundo a nota, Canindé era paciente renal crônico, havia perdido quase 100% da visão em decorrência da diabetes e se submetia à hemodiálise algumas vezes por semana. Durante a audiência, o secretário de Saúde do estado, Alexandre Motta, médico infectologista, prestou os primeiros socorros ao lado de outros representantes da Sesap. Ele recebeu atendimento inicial no Núcleo de Saúde da Assembleia antes de ser levado ao hospital para avaliação e continuidade do tratamento. Exames confirmaram que o paciente sofreu um AVC hemorrágico. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que não poderia detalhar o estado de saúde dele durante a internação. Presidente de comissão de saúde no RN sofre AVC na Assembleia Legislativa
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/17/presidente-do-conselho-de-saude-do-rn-morre-4-dias-apos-ter-avc-durante-sessao-na-assembleia-legislativa-do-rn.ghtml