Férias exóticas? Fomos para ISLÂNDIA! (Parte 3)

As fontes termais islandesas não são apenas um lugar para relaxar, estão ligadas à cultura e ao modo de vida islandês. Visitar a Islândia sem ir a nenhuma fonte termal é como ir a Nova York e não ver a Estátua da Liberdade.





Para muitos turistas, as fontes termais da Islândia são apenas um lugar para se livrar do estress. A verdade é que, na Islândia, as fontes termais naturais são muito mais do que isso para os islandeses.



Além de fugir do stress, as fontes termais são um ponto estratégico servindo para integrar a própria sociedade. A Islândia é um país com invernos longos e frios onde a escuridão chega cedo demais nessas latitudes (muitas vezes já por volta das 13h da tarde durante o inverno) e, com ela, as opções disponíveis para socializar ao ar livre ficam limitadas. É aí que ter uma fonte termal natural (por toda parte na ilha) é bastante útil quando o tempo começa a melhorar!



Ir a uma fonte termal significa encontrar amigos, falar de esportes, cultura, ou talvez sobre aquele vizinho esquisito do outro lado da rua. Os islandeses não tem o nosso clima tropical, portanto, ter grandes praças e terraços repletos de pessoas conversando sob o sol escaldante não é uma opção. Em vez disso, eles tem essa maravilhosa água naturalmente aquecida.

A razão pela qual a Islândia tem tantas fontes termais é a sua atividade geotérmica que é uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo. A ilha está crescendo enquanto você lê este artigo: cerca de 2 cm por ano.



Graças aos vulcões da Islândia e à constante atividade por baixo da terra, os turistas podem encontrar diferentes fontes termais naturais e piscinas geotérmicas em todo o país, com água quente aquecida naturalmente pelo calor da atividade da terra.

A maioria das fontes termais públicas (e gratuítas) terá uma pequena sala onde as pessoas podem deixar seus sapatos. Sim, são seguros! Ninguém vai roubar seus sapatos, não se preocupe!



Visitar as fontes termais naturais da Islândia é como entrar em um tratamento de spa ao ar livre. As piscinas geotérmicas da Islândia estão escondidas entre as montanhas e cercadas pelos campos de lava. É possível encontrar tipos diferentes de piscinas quentes espalhadas por toda ilha.

Muitas das piscinas naturais são gratuitas, mas algumas pedem que você deixe uma doação voluntariamente com o objetivo de contribuir com a limpeza e manutencão do local.





