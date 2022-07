Férias exóticas? Fomos para ISLÂNDIA!





Fotojornalista: Silvia Ponchon

Islândia, Jun/2022





Nessa reportagem sobre a ISLÂNDIA, estamos acompanhando as meninas brasileiras (Cilésia e Rosa) que alugaram um 4x4 com uma barraca no teto e estão desbravando a ilha e todas as belezas naturais da região!







Nossa última parada, como não poderia faltar, foi a capital da Islândia: Reykjavik!









Reykjavik pode ser uma das menores capitais da Europa, mas ainda tem um forte impacto cultural!



Recentemente sua população foi considerada a nação mais amigável do mundo!





Seja iluminada pelas brilhantes noites de verão ou pela mágica Aurora Boreal durante o inverno, Reykjavik tornou-se um destino de viagem popular, oferecendo diversas aventuras e uma grande variedade de atrações turísticas para seus visitantes!



De várias capitais européia é possível encontrar voos direto para Reykjavik com um preço bem acessível!







Reykjavik é o maior município da Islândia onde está cerca de 60% da população do país (que tem aproximadamente 360.000 pessoas). Para quem está procurando o que fazer por lá, logo descobre várias opções como: museus, galerias de arte, restaurantes e bares, locais para concertos, locais para compras além de várias piscinas termais locais. Ainda que você queira apenas caminhar pela cidade, a orla de Reykjavik não apenas oferece uma paisagem muito bonita como também, para aqueles que vão no verão, torna-se o principal local para ver o famoso sol da meia noite! Seja verão ou inverno, Reykjavik sempre oferece muito o que fazer.



Gastronomia



Para quem gosta de culinária e quer experimentar a culinária islandesa, Reykjavik oferece uma infinidade de restaurantes e cafés.







Parada obrigatória e que não pode ficar de fora do seu check list é o famoso cachorro-quente islandês! Não apenas é uma delícia como hoje em dia é considerado uma atração turística! As barracas de cachorro-quente geralmente tem uma longa fila e alcançaram uma fama internacional quando o ex-presidente dos dos EUA Bill Clinton visitou a Islândia em 2004!