Morte de dançarino atingido por telão em Hong Kong ainda não é confirmada, veja o quadro

Um dos bailarinos, mais afetados pelo acidente, Ah Mo Lee Kai-yin, de 27 anos, vinha passando por procedimentos cirúrgicos devido a natureza dos ferimentos e chegou a circular um boato sobre sua possível morte, no entanto, segundo a imprensa internacional, apesar do estado grave que se encontra "Mo" como é conhecido pelos fãs, passou por mais uma cirurgia e em algum momento conseguiu se comunicar com os médicos mas necessitando seguir na Unidade de Tratamento Intensivo.

Mais tarde conforme noticiou o jornal South China Morning Post, um médico havia relatado que o dançarino teria deslocado a terceira e quarta seção da coluna vertebral o que, teoricamente, o deixaria tetraplégico.





A organização do evento, MakerVille, disse em um comunicado que estava profundamente triste com os ferimentos de dois artistas e que trabalharia com as autoridades na investigação.