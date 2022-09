Brasil tem gasolina mais barata que Estados Unidos, Japão e Alemanha

Marcello Casal jr/Agência Brasil



O preço médio do litro da gasolina no Brasil (US$ 0,96 ou R$ 5,18) é comparativamente mais baixo que o dos Estados Unidos (US$ 1,03 ou R$ 5,60 ), da Alemanha (US$ 1,90 ou R$ 10,30) e do Japão (US$ 1,15 ou R$ 6,22), por exemplo.



Os dados são da pesquisa do Global Petrol Prices, realizada em 19 de setembro de 2022, sem o último levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). No ranking geral, o valor do combustível brasileiro é o 31ª mais baixo do mundo em dólar.

O comparativo é feito com base no preço em dólar da gasolina nos postos e não leva em consideração a comparação entre os salários mínimos de cada país.



Já de acordo com o último levantamento da ANP, desde a aprovação de cortes de impostos sobre o combustível, na semana de 19 a 25 de junho, quando o litro do combustível atingiu o valor recorde de R$ 7,39, o preço já caiu 33,9%, tendo ficado R$ 2,51 mais baixo.

Além disso, o preço médio da gasolina caiu pela 13ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. O litro passou de R$ 4,97 para R$ 4,88, queda de 1,8%, de acordo com o levantamento da ANP realizado na semana de 18 a 24 de setembro e divulgado na última sexta-feira (23). O valor é o menor desde 7 de fevereiro de 2021.





