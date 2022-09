Havan inaugura, em 24 de setembro, a primeira megaloja da marca no Rio Grande do Norte

Havan inaugura, em 24 de setembro, megaloja em Natal, a primeira no Rio Grande do Norte





Filial de número 174 possui 14 mil metros quadrados de área construída e teve investimento de R$ 45 milhões





Faltam poucos dias para a inauguração da primeira megaloja Havan em Natal, no Rio Grande do Norte. A filial de número 174 abre as portas no dia 24 de setembro, às 10h, para receber todo o povo potiguar.





Foram mais de 50 mil currículos recebidos para 200 vagas de empregos diretos. "Estamos muito felizes de plantar mais uma sementinha nesse nosso imenso país. Queremos dar à população um presente, um espaço de turismo, lazer e compras", afirma Luciano Hang, dono da Havan.





Com investimento de R$ 45 milhões, a nova loja possui 14 mil metros quadrados de área construída, conta com praça de alimentação, estacionamento gratuito, ambiente climatizado, mais de 350 mil produtos e, claro, a Estátua da Liberdade, grande símbolo que representa a Havan. "Nosso objetivo é oferecermos uma experiência única a todas as pessoas que vierem nos visitar. Viemos para dar mais uma opção de compras à população e fazer parte da história da cidade. Tenho certeza: a Havan Natal já é sucesso", destaca Hang.





A megaloja está localizada na avenida Dão Silveira, nº 6000, às margens da BR-101. O funcionamento será diário, inclusive aos sábados e domingos, das 9h às 22h.





Sobre a Havan





A Havan foi fundada em 1986, em Brusque (SC), iniciou em uma sala de 45 metros quadrados na 1ª loja possui, então, 36 anos de história e tem um único dono. São 174 lojas físicas em funcionamento (contando com esta nova em Natal), está presente em 23 estados e mais o Distrito Federal.





As lojas da Havan tem um mix com mais de 350 mil itens, sendo 95% produtos nacionais, possui, ainda, 22 mil colaboradores diretos, os quais 75% são mulheres e mais de 120 mil empregos indiretos, possui também um dos maiores e mais tecnológicos Centros de Distribuição do Brasil, situado em Barra Velha (SC). A empresa é considerada pelo Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.