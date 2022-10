Centenas de pessoas são atendidas pelo Check-up Vascular em Natal

O sábado foi pra cuidar da saúde, pelo menos para aqueles que antes mesmo das 7h da manhã estavam na fila para a 8ª edição do Check-up Vascular, promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia, no Ginásio Nélio Dias, na zona Norte de Natal.





O serviço gratuito à população, por meio do atendimento individual, com informações a respeito das doenças vasculares, formas de prevenção e tratamento, atendeu mais de 630 pessoas. Centenas delas receberam orientação e encaminhamento para exames, para combater doenças vasculares. A procura foi grande e o atendimento ultrapassou às 15h.





Para Dona Aparecida Soares, 65 anos, que mora na Zona Norte da capital, o Check-up Vascular foi muito bom para orientá-la sobre dores que sente nas pernas. Atendida pelo Dr. Márcio Villar, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no RN, ela ficou sabendo que seu problema de circulação pode ser melhorado através de exames e medicamentos, e o melhor, não era nada grave.





O Check-up Vascular ofereceu uma estrutura montada no Ginásio Nélio Dias, com atendimentos, onde os médicos da SBACV-RN, estudantes da Liga Norte-rio-grandense de Angiologia e Cirurgia Vascular fizeram uma triagem das principais doenças venosas e arteriais periféricas, além de orientarem o público através de palestras quanto aos sinais e sintomas dessas doenças, na intenção de que todos fiquem atentos aos perigos de alguns comportamentos de risco e as devidas precauções a serem tomadas.





O evento contou com a contribuição da Marinha do Brasil, que realizou exames para medição da glicose e pressão arterial, apoio da Prefeitura de Natal e patrocínio da Venosan – Meias elásticas.





Para o Dr. Gutenberg Gurgel, cirurgião vascular, ex-presidente da SBACV-RN e idealizador do evento, o Check-up Vascular permite ao público mais carente uma oportunidade única de avaliação e orientação sobre as doenças vasculares e os cuidados necessários, além de permitir aos futuros angiologistas uma experiência única em sua formação.





