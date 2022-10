Gêmeas gastam R$ 1,4 milhão em cirurgias para virarem 'Barbies humanas'

Chie e Chika Yoshikawa são famosas no Japão e começaram os procedimentos para pararem de comparar as duas





Por motivos muito óbvios, a aparência das gêmeas japonesas Chie e Chika Yoshikawa chama muita atenção há, pelo menos, cinco anos. As duas, de 34 anos, já gastaram cerca de R$ 1,4 milhão (US$ 275.000) com cirurgias plásticas desde que começaram a se tornar "Barbies humanas".





Após tantas intervenções, a dupla ficou com essa cara de boneca, uma versão contemporânea das "Barbies humanas", com olhos grandes, feições plásticas e narizes pequenos. Até o nome elas mudaram — elas se chamavam Guri e Gura, originalmente.





As cirurgias variaram de injeções de preenchimento e lifitings faciais, até operações nas pálpebras, aumento de queixo e várias outras no nariz.





Além disso, elas capricham na maquiagem e nos filtros de Instagram, nos diversos posts que fazem na rede social, onde ressaltam que o processo de mudança foi sofrido, mas elas não se arrependem de nada.





Segundo a agência japonesa de notícias Model Press, as duas fizeram a primeira cirurgia em 2014, e não demorou a ganharem a atenção de revistas de moda do país.





A fama fez muita gente perguntar o motivo de alguém revirar a aparência até ficar quase totalmente irreconhecível, e as duas irmãs revelam que tudo começou ainda na infância, quando as duas eram comparadas a todo momento.





Como não eram idênticas, muitos diziam que uma delas era mais bonita que a outra, além de colegas sempre comentarem quando uma ia melhor na escola que a outra.





Em entrevista à revista de estilo Koakuma Ageha, as gêmeas disseram que as sucessivas comparações afetaram negativamente a saúde mental de ambas, até o ponto que as duas passaram a procurar defeitos em si próprias e uma na outra.