Campeonato Brasileiro de Xadrez vai reunir os dois melhores enxadristas do Brasil

O outro grande destaque é o tricampeão brasileiro absoluto, GM Alexandr Fier, natural de Joinville-SC. Vindo de duas importantes conquistas neste ano, os títulos do Zonal FIDE, realizado em Natal-RN, e o Contaud Aberto do Brasil, em Cuiabá-MT, Fier quer fechar a temporada com mais um troféu e o primeiro lugar do ranking.



"A ideia é conseguir um bom desempenho como nos últimos anos, lutando sempre pelo título. Neste ano cheguei por fim aos 2600 pontos, estou trabalhando para ser o primeiro do ranking nacional e minha meta a longo prazo é chegar ao top 100", disse Fier que está apenas a 12 pontos de Supi, primeiro do ranking, com 2612.

As finais do Campeonato Brasileiro Absoluto e Feminino de Xadrez serão realizadas de 15 a 23 de dezembro, no hotel Jangadeiro, na praia de Boa Viagem. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e vai distribuir premiação em dinheiro no valor de R$36 mil (Absoluto) e R$16 mil (Feminino). As inscrições podem ser feitas pelo site da cbx.org.br