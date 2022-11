Chef Erick Jacquin volta a Natal para edição especial de jantar no La Brasserie de La Mer

E para comemorar, o chef francês Erick Jacquin irá fazer uma única edição do jantar, às 21h, o que promete agitar o salão do La Brasserie de La Mer. Responsável pelo cardápio desde a inauguração, ele estará, pessoalmente, no comando da cozinha da casa, em uma noite que será bastante especial.





O chef francês irá oferecer um jantar com menu degustação de cinco etapas, começando com um couvert, uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. Será um jantar no estilo confiance, em que o comensal fica nas mãos do chef e só descobre o que vai degustar quando o prato chega à mesa.





O serviço do jantar começará pontualmente às 21h, encerrando às 23h. As reservas estão sendo realizadas somente através do WhatsApp 84 3642-7007 e já restam poucas mesas.





O Chef

Erick Jacquin é hoje um dos mais importantes chefs franceses em atividade no Brasil, e ficou conhecido nacionalmente depois de sua participação como jurado no programa de televisão Masterchef Brasil.





O Restaurante

Projetado pela renomada arquiteta Samara Gosson, é um ambiente em estilo clássico e elegante, onde pode-se apreciar a cozinha freneticamente aparente.





Os belíssimos lustres de cristal, móveis, adornos e cristaleiras que nos transmitem sofisticação e conforto, a fim de superar a imaginação dos mais exigentes. Tudo isso, completado com o rigor do serviço francês, para que você possa desfrutar de um atendimento impecável e momentos agradáveis.





Serviço

La Brasserie de La Mer

Local: Hotel Best Western Majestic

Endereço: Av. Eng. Roberto Freire, 3800 – Ponta Negra – Natal/RN

Fone: (84) 3642-7007