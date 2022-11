Gal costa, Ícone da MPB, morre aos 77 anos

A cantora de MPB, Gal Costa, consagrada pelos sucessos na música brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos.

A informação foi confirmada pela assessoria da artista. A causa da morte, segundo o jornal "BMD", da TV Bahia, teria sido um infarto fulminante sofrido pela artista em casa. No entanto, a equipe de Gal afirma que o motivo ainda é desconhecido.





Gal ia se apresentar no evento "Primavera Sound", que aconteceu no fim de semana último, em São Paulo (SP), mas cancelou o show de última hora para se recuperar da retirada de um nódulo na fossa nasal direita . A artista teria que ficar longe dos palcos até o fim do mês.





Com informações do IG