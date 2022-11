Enquanto jovens de escola no RS criticam nordeste, história lembra votação expressiva do estado para Lula em 89

Esse assunto de separatismo é antigo. E além de ser inconstitucional, só faz dividir mais um país que necessita tanto se unir para seu protagonismo internacional e contra problemas que assolam não só Norte/Sul mas todas as regiões do. Jovens de uma escola particular no Rio Grande do Sul tiveram vídeos preconceituosos e xenofóbicos vitalizados onde criticam o Nordeste, professores da região e inclusive pessoas mais humildes.