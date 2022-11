Morre Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez

Neste domingo o Brasil se depara com a notícia da morte do ex-ator Guilherme de Pádua.





Ele, que trabalhou na Globo no início dos anos 90 na novela "De Corpo e Alma", contracenava com a atriz Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez. Naquele ano Guilherme assassinou Daniella em um caso que até os dias atuais choca o Brasil pela frieza e crueldade do ato.





Ele ficou preso por 6 anos e 9 meses sendo solto em outubro de 1999





Segundo informações da imprensa nacional, Guilherme morreu de infarto.