Bruna Marquezine anuncia data da sua estreia como atriz internacional

A estreia de Bruna Marquezine como atriz internacional já tem data marcada! Ela divulgou com os seguidores que o filme "Besouro Azul" chega aos cinemas em 2023.

No perfil do Instagram, a artista entregou o pôster oficial do longa, protagonizado por Xolo Maridueña, e contou que ele estreia no dia 18 de agosto.

Na trama, a brasileira interpreta o par romântico do primeiro super-herói latino da DC Comics. O elenco do filme ainda conta com Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcazar.

Os amigos e admiradores de Bruna se animaram com a novidade. "aaaaaaaaa. YESSSSSSS! ESTOU MUITO ANIMADAAAA", disse Sasha Meneghel; "ATRIZ DE HOLLYWOOD CARAMBAAA", declarou João Figueiredo; "Meu Deus do Brasil para o mundo", celebrou uma internauta.





Fonte: IG