Como as pequenas empresas podem se beneficiar de redes sociais nichadas

*Por Cíntia Costa

O Brasil é o quinto país com o maior número de usuários nas redes sociais. Segundo dados da Statista, são mais de 160 milhões de pessoas conectadas e a estimativa é que esse número cresça 13% até 2025. Com esse aumento, é importante empresas de todos os portes estarem presentes na internet, já que possuir perfis ativos em mídias sociais faz com que o seu público descubra seu negócio, se engaje com ele e, assim, aumente sua receita. Além disso, torna-se fundamental para a marca acompanhar todas as tendências de mercado, podendo até definir estratégias.

Porém, além das redes tradicionais que conhecemos (Facebook, Instagram, Twitter, etc), existe uma nova onda surgindo: as redes sociais nichadas – plataformas que reúnem pessoas interessadas em um mesmo assunto. Com isso, além de proporcionar um ambiente com o seu público, elas podem ser responsáveis por fornecer maior visibilidade para a marca e até mesmo oferecer recursos de monetização.

De acordo com dados da Sortlist, o Brasil é o segundo país mais conectado no mundo. Os brasileiros passam, em média, mais de 10 horas na internet. Somente nas redes sociais ficam cerca de 3 horas e 42 minutos por dia, o que representa 56 dias no ano. Portanto, diante dos dados, pequenas e médias empresas podem se beneficiar das redes sociais tradicionais, já que é possível gerar tráfego para outro canal de comunicação (site próprio, por exemplo), chamar atenção com ofertas e produtos e melhorar o posicionamento da marca nos buscadores. Contudo, destaco que essas ações são passageiras e basta rolar o feed para que os anúncios se percam e muitas vezes o seu público não recebe o conteúdo desejado.

Por outro lado, nas redes nichadas, o conteúdo será visualizado por pessoas que realmente estão buscando o tema, o que garante maior visibilidade para as empresas. Além disso, é possível ter um contato maior com os usuários que possuem interesse em seus produtos e serviços. Um exemplo é o DeliRec, rede social em que é possível postar receitas culinárias. Com isso, empresas do setor podem criar um perfil e assim interagir com os usuários por meio de comentários e curtidas ou até mesmo seguir o seu cozinheiro preferido.

Por possuírem um público segmentado, as plataformas podem tornar pequenas e médias empresas mais conhecidas. Além disso, a visibilidade dos conteúdos da marca e as postagens confiáveis e segmentadas tornam-se um ótimo recurso para o sucesso dos novos negócios, seja ele de gastronomia ou de literatura.

Ao contrário do que muitos imaginam, as redes sociais nichadas e tradicionais podem complementar umas às outras. É possível postar o conteúdo em uma para atrair novos clientes e na outra para fidelizar cada vez mais o seu público.

Portanto, criar um perfil em todas as mídias sociais é fundamental, mas as redes nichadas também possuem características únicas e fundamentais. Com elas, é possível interagir e alcançar pessoas com interesses comuns. Por isso, gosto de reforçar: fornecer conteúdo de qualidade para o público certo e saber que o material terá visibilidade faz toda diferença.

*Cíntia Costa é Diretora de Marketing do DeliRec, rede social perfeita para os apaixonados por gastronomia.

Sobre o DeliRec

O DeliRec é uma rede social para os apaixonados por gastronomia. Gratuito, o aplicativo é perfeito para quem gosta de cozinhar, comer, compartilhar suas receitas e ainda aprender com a experiência dos cozinheiros da plataforma. Além disso, no DeliRec é possível encontrar três opções de cardápios semanais elaborados por nutricionistas, sendo a versão Prática, Econômica e Saudável, todas com opção vegetariana. O público que utiliza a plataforma se divide em dois: os criadores de conteúdo, que armazenam as próprias receitas, com descrição passo a passo, fotos e vídeos com qualidade e podem ser remunerados por isso e o usuário que gosta de comer bem, salvar receitas, seguir seus cozinheiros preferidos e conhecer novos pratos todos os dias. Criado em 2021, o DeliRec já conta com mais de 1 milhão de usuários mensais que consomem diariamente receitas, mais de 7 mil criadores de conteúdo e mais de 60 mil receitas na plataforma.

