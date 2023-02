Pesquisa inédita - mercado de serviço de limpeza em 2022: mais da metade dos contratantes utilizam mídias sociais

Mais da metade dos contratantes de serviços de limpeza utilizam mídias sociais para solicitar a profissional, aponta pesquisa da Maria Brasileira

De acordo com o estudo, itens como qualidade e segurança são os principais critérios na escolha

Pesquisa realizada pela Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial da América Latina, revela que 60% das pessoas que contrataram uma diarista no segundo semestre de 2022 utilizaram o WhatsApp como principal ferramenta no momento de fechar o serviço. A recorrência na contratação, semanalmente ou quinzenalmente, é maior entre os homens: 42% contra 36% do público feminino. Além disso, critérios como qualidade (65,3%), segurança (65,2%) e agilidade/praticidade em efetuar a compra (46,2%) foram os mais citados pelos entrevistados como pontos importantes no momento da escolha e no relacionamento com as empresas que prestam serviço residencial e empresarial.

O estudo também apresenta a região Nordeste como a mais preocupada com a questão da segurança: 43% das pessoas que participaram da pesquisa avaliaram este critério como o mais importante. Já as demais elegeram praticidade como principal fator para efetuar a contratação: Sudeste (46%), Centro-Oeste (43%), Norte (37%) e Sul (47%).

Em constante crescimento e passando por transformações depois da pandemia, o setor de limpeza é responsável por movimentar cerca de R$32 bilhões por ano, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla). O período pandêmico trouxe mudanças não só nos números, mas também no hábito das pessoas em consumir cada vez mais pela internet.

"É crescente o aumento de consumidores que buscam de forma on-line por companhias que garantem a qualidade e principalmente a segurança ao realizar o serviço, já que o trabalho é prestado dentro da casa ou empresa do contratante,e as redes sociais, que durante a pandemia ganharam mais protagonismo, foram fundamentais para esse processo. Cerca de 94% dos nossos clientes que foram entrevistados usam mídias sociais em sua rotina, que funciona com referência no momento de tomada de decisão de qual empresa contratar", contextualiza Robson Andrade, gerente de marketing da marca.

Presente em todos os estados brasileiros e prestes a celebrar uma década no franchising, a Maria Brasileira ganhou destaque no mercado em 2013 junto com a PEC das domésticas (PEC 66/2012), momento no qual as trabalhadoras passaram a ter seus direitos trabalhistas reconhecidos e o boom no setor trouxe destaque para as profissionais, alavancando empresas especializadas no segmento. Atualmente a Maria Brasileira conta com 448 operações e a pesquisa foi realizada com sua base ativa de clientes.

Os fundadores da rede, Felipe Buranello e Eduardo Pirré, se conheceram no trabalho e em 2012 escolheram o segmento de limpeza para empreenderem, nascia a Maria Brasileira, que, em menos de uma década, se tornaria a maior rede de limpeza residencial da América Latina. Prestando serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização, a marca faz mais de 70 mil atendimentos por mês e fechou o ano passado com um faturamento de mais de R$125 milhões.