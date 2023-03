Governadora repudia ataques criminosos ocorridos no RN

Fátima está em Brasília e se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Forças de Segurança tentam identificar responsáveis por ataques.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, classificou como "inaceitáveis" e "repugnantes" os ataques criminosos ocorridos no estado nesta terça-feira (14). Fátima está em Brasília e se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, para definir as medidas que serão adotadas nas próximas horas.





"Eu quero declarar todo nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje (terça-feira) no nosso estado, e declarar que todo trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei", falou em vídeo publicado nas redes sociais.





A governadora afirmou ainda que "o comando de nossas forças de Segurança está atuando desde a madrugada para localizar e prender os responsáveis por esses crimes repugnantes e inaceitáveis".





"Estamos todos mobilizados, atentos, firmes. Várias prisões já foram realizadas, e todo efetivo das polícias está a postos, a presença ostensiva em todo o estado, e realizando blitz nas estradas", concluiu.





Fátima cancelou a agenda que teria em Brasília e, após nova reunião com a equipe do Ministério da Justiça, na tarde desta terça-feira, retornará a Natal.





