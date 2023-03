Priscila Fantin e Juliana Alves: saiba quem está na Dança dos Famosos

Reprodução/Instagram





Priscila Fantin, Bruno Cabrerizo e Juliana Alves estão na Dança dos Famosos





A 20ª temporada da Dança dos Famosos já está com o elenco formado e será totalmente apresentada neste domingo (12), durante o Domingão com Huck. E a coluna vai antecipar com exclusividade para você cinco nomes que estão confirmadíssimos no elenco: as atrizes Priscila Fantin e Juliana Alves, a ex-ginasta e comentarista Daiane dos Santos, o ator Bruno Cabrerizo e a cantora Gabi Melim.





A atual temporada contará com 16 participantes, e dois deles já foram anunciados por Ana Maria Braga no Mais Você de quinta-feira (9): Heloísa Périssé e Guito, que interpretou o peão Tibério em Pantanal (2022).





A participação na competição de dança mais longeva da TV brasileira marca o retorno de Priscila Fantin à Globo. Ela, que já protagonizou diversas novelas na emissora, está há sete anos sem trabalhar na casa. Seu último papel em uma trama foi uma breve participação em Haja Coração (2016).





Juliana Alves vive uma situação completamente oposta. Após atuar em Salve-se Quem Puder (2021-2022), ela está a mil com as gravações de Amor Perfeito, novela das seis que entrará no lugar de Mar do Sertão a partir de 20 de março.





Bruno Cabrerizo voltou para o Brasil especialmente para participar da competição. Seu último trabalho na Globo havia sido na novela Quanto Mais Vida, Melhor (2021-2022), e depois se mandou para Portugal para atuar na novela Por Ti, da emissora SIC, que exibiu seu último capítulo nesta semana lá no país europeu.





Daiane dos Santos, por sua vez, tem dado expediente na Globo como comentarista de ginástica artística sempre que a emissora ou seus canais esportivos cobrem torneis mundiais relevantes. No ano passado, ela foi uma das participantes da segunda temporada do The Masked Singer, e surgiu no palco fantasiada de Ursa.





Gabi Melim, vocalista do grupo musical Melim, que é formado por ela e por seus dois irmãos, Rodrigo e Diogo. O trio ganhou projeção nacional após participar da terceira temporada do extinto reality musical Superstar, em 2016, chegando à semifinal.





Mais nomes





Outros nomes do elenco da Dança dos Famosos que estão confirmados são: os dos cantores Belo, Linn Da Quebrada e Nattan, os atores Carla Diaz e Douglas Silva, o apresentador Thiago Oliveira, e a ex- BBB Rafa Kalimann.





Nova dinâmica





A Dança dos Famosos deste ano terá várias novidades. A principal delas é que os 16 competidores iniciarão a disputa da temporada com uma performance em grupo. E serão avaliados pelos jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.





Outra novidade da edição é que os competidores não terão parceiros fixos. Os professores irão atuar em rodízio, passando praticamente por todos os famosos que estão no elenco, dificultando ainda mais o entrosamento de quem está na disputa.





IG