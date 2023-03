Vídeo: Topless em piscinas públicas passará a ser permitido em Berlim

Na Alemanha, a nudez em certos ambientes públicos é considerada apropriada e saudável. Recentemente, as autoridades de Berlim deliberaram que as mulheres podem nadar sem a parte de cima do biquíni em piscinas públicas da cidade.





Essa decisão ocorreu após duas mulheres denunciarem casos de discriminação por terem sido expulsas ou instruídas a se cobrir enquanto estavam sem sutiã em piscinas públicas.





De acordo com o G1, em breve, todos os visitantes das piscinas de Berlim podem usar apenas a parte de baixo do traje de banho, assim como os homens.