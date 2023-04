Conheça a filha "número 3" de Silvio Santos, recém nomeada como vice-presidente do SBT

A filha de Silvio Santos, Daniela Abravanel Beyruti, 46, é a nova vice-presidente do SBT.

Desde os anos 2000, Daniela participa ativamente dos negócios de seu pai e tem levado diversas novidades ao canal. Formada em comunicação social pela Liberty University, nos EUA, Daniela ocupou os cargos de diretora-executiva do SBT entre 2008 e 2010 e diretora artística de 2010 a 2015.





Atualmente, Daniela foi nomeada como vice-presidente do SBT, mas em entrevista ao De Frente com Gabi, em 2011, ela enfatizou que nunca foi pressionada por seus pais a trabalhar na empresa.





Segundo ela, a decisão de ingressar no canal se deveu ao amor que sempre teve pelo ambiente. Daniela é a filha mais velha do casamento de Silvio Santos e Iris Abravanel e promete seguir contribuindo com a história da emissora.