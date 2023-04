Migrações: alunos da Maple Bear Natal participam de Simulação de Conferência Internacional

Na próxima segunda-feira (17), a partir das 09h, estudantes do ensino fundamental II da Maple Bear Natal vão participar de uma Simulação de Conferência Internacional, com o tema "Migrações". O evento vai acontecer no auditório da escola.



O objetivo é promover o desenvolvimento de habilidades como argumentação, oratória e trabalho em equipe, além de proporcionar aos alunos a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos.

Durante a simulação, os alunos representarão diferentes países membros da ONU e discutirão questões relacionadas ao fluxo migratório em escala mundial, dando oportunidade para que os estudantes aprendam sobre a diversidade cultural e social dos países, e sobre os desafios enfrentados pelos migrantes em todo o mundo.

SERVIÇO

Quando? Segunda-feira, 17/04

Horário? Das 9h às 10h45

Onde? Auditório da Maple Bear Natal (sede da escola) - Av. Xavier da Silveira, 1748, Tirol