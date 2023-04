Namorado de Flordelis é 35 anos mais novo se declara

Imagem: Reprodução Redes Sociais

Mesmo estando presa, Flordelis recebeu uma declaração apaixonada do seu namorado nas redes sociais. Allan Soares publicou fotos abraçado com a amada, demonstrando todo o seu amor por ela.





Allan nasceu em Macaé, Rio de Janeiro, e é evangélico. Desde 2014, é CEO da Realize Music, produtora de shows e eventos de música gospel. Ele tem 35 anos a menos do que Flordelis, que atualmente tem 62 anos. Allan vive em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde Flordelis residia com o ex-marido e seus filhos.





Com quase 12 mil seguidores no Instagram, Allan compartilha momentos de sua vida pessoal, com a família, com a namorada e selfies diversas.





O casal está junto desde fevereiro de 2021, porém Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do seu então marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em 2019 em um crime que chocou o país. No ano passado, a ex-deputada teve seu mandato cassado pelos seus colegas.





Durante o julgamento, o namorado de Flordelis esteve presente no Tribunal do Júri de Niterói, ao lado da amada para apoiá-la, conforme mostraram imagens exibidas pela TV Globo.