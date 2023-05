Naldo foge de luta e faz Popó perder R$ 1 milhão: 'Só bate em mulher'

O ex-pugilista Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, criticou o cantor Naldo por desistir de enfrentá-lo no ringue. Em declaração, o lutador afirmou ter perdido um patrocínio de R$ 1 milhão após Naldo rejeitar o confronto.



"Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele", relatou o lutador, em entrevista ao "Samba Gol", da Rádio Transcontinental FM.



Em 2017, Naldo foi acusado de violência doméstica após agredir e ameaçar a mulher Ellen Cardoso, conhecida também como Moranguinho. No ano seguinte, ele foi condenado pela justiça a quatro meses de detenção. Entretanto, não cumpriu a pena devido o benefício de suspensão condicional.



"Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo", reclamou Popó.



A ideia do confronto partiu do próprio Naldo, quando afirmou estar praticando lutas e disse que o ex-pugilista teria recusado um duelo. Com a repercussão da fala, o tetracampeão mundial prontamente aceitou o desafio e começou a se preparar para a luta.



O encontro aconteceria no dia 26 de agosto e só restava a assinatura do cantor para ajustar os detalhes do evento. Entretanto, Naldo surgiu anunciando o cancelamento alegando falta de tempo.



"Neste momento, não vai rolar a luta. Não por culpa de ninguém, eu estou escolhendo. Não tem lance de pipocar, eu não pipoquei, o Popó também não. É questão de tempo. Eu uso muito o critério da inteligência com as coisas e da verdade para mim. Quando estava fazendo os treinos, estava com tempo. A minha carreira deu uma alavancada de uma forma que eu não estou conseguindo ter tempo para treino, e não gosto de fazer as coisas pela metade ou mal feito. Não vou conseguir tempo para que eu entregue uma parada bacana. Eu não sou lutador", declarou a Rádio Transcontinental FM.