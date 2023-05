Problemas recorrentes de energia causam transtornos aos moradores de condomínio de luxo

Imagem: Reprodução Redes Sociais

"Toda vez é assim. Chovendo, ou o vento não pode bater mais forte, que deixa a Cidade dos Bosques sem energia por várias horas. A gente deixa até de trabalhar, um calor de lascar, tem gente que teve eletrodomésticos queimados e faz mais de 10 anos e nunca resolvem. Quando a gente sai do condomínio e vê o bairro todo iluminado a sensação é de revolta, afinal a COSERN nunca resolve isso e coloca sempre culpa na chuva. É só aqui e a gente paga muito caro por energia"

O relato desse morador do complexo de condomínios Cidade dos Bosques, em Nova Parnamirim, na Grande Natal é apenas a "ponta do iceberg" de todos os problemas enfrentados com a falta de energia no local.

As denúncias são constantes e, pelo que foi apurado, essa situação é antiga e vem desde a criação do condomínio.

Chuvas e interrupção de fornecimento de energia

Baseado nas denúncias recebidas, nossa equipe pode constatar que em vários momentos a situação se deu após uma chuva ou ventos. Acontece que os moradores questionam o fato de que nesses episódios relatados somente a região da Cidade dos Bosques fica sem energia o que leva a crer que é um problema onde a COSERN deveria apurar, afinal, se é localizado e restrito a essa região teoricamente não seria algo difícil de solucionar.

Posicionamento da COSERN

Conforme informações passadas por alguns moradores já houve tentativas de obter uma solução junto a COSERN, no entanto, através dos canais de atendimento ao cliente eles se resumem a somente passar informações pontuais de cada caso sem apresentar um solução definitiva.

Entramos em contato com a Assessoria da COSERN e estamos aguardando.

NOTA: Enquanto isso os moradores seguem passando por todos os transtornos mesmo pagando as contas em dia.