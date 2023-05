Rio Grande do Norte recebe Fórum Regional de Geração Distribuída em Junho

Confirmado para os dias 28 e 29 de junho, evento trará importantes nomes do setor para debater potencial energético por fontes limpas.





A produção de energia limpa está ganhando espaço no Brasil e a geração pela mini e micro geração distribuída vem se destacando. O nordeste está entre as regiões com grande potencial para a fonte e é com foco em incentivá-la que o novo Fórum Regional de Geração Distribuída na região nordeste (Fórum GD - Nordeste) está confirmado para o próximo mês.





Chamado de Fórum GD Nordeste, a 19ª edição do evento está confirmada em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 28 e 29 de junho. Vale destacar que as últimas edições do Fórum GD foram consideradas um sucesso pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, empresa organizadora do evento. Todas ultrapassaram as expectativas e com o Fórum GD Nordeste não será diferente. Para Tiago Fraga, o evento vem para enaltecer a produção da região mais rica em sol do país, bem como fornecer ainda mais conhecimento e tecnologias pelas palestras promovidas já que ainda é possível desenvolver muito mais.





“O Fórum GD está planejado para se tornar o maior fórum de todos os tempos, terá mais de 50 expositores, marcas de 10 países conosco, bagagem recheada com mais de 100 palestrantes, vamos trazer as principais tendências, principais novidades tecnológicas que serão produzidas no setor agora e também nos próximos anos. Agentes de financiamento, alguns dos principais integradores, então a cadeia reprodutiva da geração distribuída bem representada por esses doutores que estão realmente fazendo acontecer nesses últimos anos na introdução da geração distribuída na matriz elétrica” afirma Fraga.





O especialista destaca ainda que a expectativa é que o número de conexões cresça após a passagem do fórum por Natal.





“Esperamos também que o evento possa fortalecer aumentando o número de conexões e também de potencial instalado principalmente nos estados da região nordeste. Que todos eles tenham um crescimento aí de pelo menos 30% dentro daquilo que tenha sido fabricado. A expectativa é que a gente possa realmente fazer um evento que possa contribuir, fomentar e trazer novos negócios” explica Fraga.





Quem também comenta o assunto é Guilherme Chrispim, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), entidade promotora do Fórum. Para ele, a região nordeste tem um grande potencial e a reunião de importantes players do setor permitirá alavancar o mercado, que embora ainda esteja em crescimento ainda é menor que outras regiões do país como Sudeste, Sul e Centro-Oeste.