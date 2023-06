Advogado é aprovado aos 92 anos na OAB: “Ainda tenho muito a contribuir”

Imagem: Divulgação/OAB

Com 92 anos de idade, Domingos Pereira Valverde se tornou o mais novo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). A cerimônia online de entrega de sua carteira profissional ocorreu em 29 de maio. Exemplo de vitalidade, o detentor do registro 69.069 está determinado em relação aos seus planos futuros: “Ainda tenho muito a contribuir e aprender” , afirma.





Domingos concluiu sua graduação em Direito na Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1956. Naquela época, o registro na OAB-GO não era obrigatório, e os bacharéis não eram submetidos a nenhum exame que avaliasse suas habilidades, conhecimentos e práticas necessárias para exercer a advocacia. “Você se graduava e já estava apto para o trabalho” , explica.





Diante dessa realidade, Domingos dedicou-se a uma carreira no Banco do Brasil, onde ocupou cargos de confiança, adiando o processo de obtenção de sua inscrição provisória na OAB. Posteriormente, mesmo após se aposentar na década de 1980, ele ingressou na HP Transportes, onde trabalhou por mais de quatro décadas no departamento jurídico.