Sistema FIERN inaugura quatro unidades SESITEC nesta sexta-feira e sábado

O Sistema FIERN vai inaugurar, neste fim de semana, quatro unidades SESITEC, que são ambientes de criação com acesso a ferramentas inovadoras e conhecimentos em Ciências e Tecnologia. O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales, fará as inaugurações dos equipamentos com o superintendente do SESI-RN, Juliano Martins, diretores da Federação das Indústrias do RN e participação de autoridades e população de cada município que receberá os novos espaços.