Gretchen dispara sobre hospitalização de Bolsonaro: "Sempre inventa uma doença"

Gretchen não reagiu favoravelmente à necessidade da permanência de Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (23).





De acordo com Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente, a internação foi motivada pela sua condição clínica, centrada principalmente em questões do sistema digestivo, incluindo trânsito intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Estes sintomas, conforme explicado por Wajngarten, são resultantes da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.





Sempre pronta para enfrentar situações de maneira direta, a famosa intérprete de "Melô do Piri Piri" e "Conga Conga Conga" expressou seus pensamentos nas redes sociais. Em uma de suas mensagens, ela deixou implícito que o ex-capitão do Exército costuma agir com base em seus próprios interesses.





"Ele sempre inventa uma doença toda vez que há um depoimento. Ai, que cansativo. Todo mundo já sabe que é mentira. E o que é ainda pior: ele sempre escolhe o mesmo lugar e o mesmo médico para se internar", escreveu a artista expressiva, fazendo referência às suas declarações marcadas perante a Polícia Federal no caso das joias, programadas para 31 de agosto.