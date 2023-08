Diário Tech: Samsung promete estilo e tecnologia no novo Galaxy Z Flip5

O mais recente smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Z Flip5, une de forma harmoniosa design e tecnologia, formando um dispositivo que incorpora estilo, inovação e consciência ecológica. Direcionado àqueles que acompanham as tendências da moda e do estilo de vida, a Samsung desenvolveu uma tecnologia dobrável ainda mais aprimorada, cuidadosamente projetada para considerar tanto o meio ambiente quanto a praticidade que os smartphones dobráveis adicionaram ao estilo contemporâneo, seja nos grandes eventos de moda globais ou na vivência urbana das metrópoles.





Adotando um estilo minimalista que valoriza o conforto aliado à moda, o Galaxy Z Flip5 apresenta não apenas uma nova tela externa de 3,4 polegadas¹, mas também um design compacto que se encaixa perfeitamente na palma da mão e, especialmente, em espaços limitados como bolsas e bolsos de roupas. Pesando meros 187g, o dispositivo dobrável está disponível no Brasil nas opções de cores² rosa, verde claro, grafite e creme, ideais tanto para composições discretas e minimalistas quanto para combinações criativas com uma variedade de cores e estampas.





Além disso, o dispositivo oferece widgets altamente funcionais e a capacidade de personalizar papel de parede e aplicativos mais utilizados. É o companheiro ideal para aqueles que desejam refletir seu estilo pessoal em um único aparelho que integra tecnologia, inovação e praticidade para as tarefas diárias.





"A Samsung está sempre atenta às principais tendências tecnológicas. Essa relação se estende à moda, já que são dois campos interligados. Acreditamos que o Galaxy Z Flip5 não apenas oferece às pessoas um universo de possibilidades graças à inovação de um smartphone dobrável, mas também lhes permite se expressar de maneira criativa e única", declara Lucia Bittar, Diretora de Marketing da Samsung Brasil.





Estilo aliado à sustentabilidade





Acompanhando a crescente importância do cuidado com os recursos naturais na indústria da moda, a Samsung está comprometida em oferecer produtos e serviços cada vez mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis. Paralelamente às iniciativas ecológicas aplicadas ao mundo da moda, como o upcycling, na área da tecnologia a Samsung utiliza plástico reciclado pós-consumo proveniente de redes de pesca descartadas, garrafas PET e barris de água, além de vidro e alumínio reciclado pré-consumo na fabricação de seus dispositivos móveis.





Através do programa Galaxy For The Planet, uma plataforma de sustentabilidade para a divisão de dispositivos móveis da empresa, a Samsung estabeleceu metas a serem cumpridas até 2025, com o objetivo de reduzir a pegada ambiental e a exaustão de recursos desde a produção até o descarte de seus produtos Galaxy. Nesse sentido, os novos modelos dobráveis da marca também são embalados em materiais feitos de papel 100% reciclado³.





Para saber mais sobre o Galaxy Z Flip5, acesse www.samsung.com/br/galaxy-z-flip5 . E fique conectado à Samsung Newsroom Brasil para se manter informado sobre as novidades da marca.