Branco Mello do titãs: Entenda a condição que deixou a voz rouca

Quem assistiu ao Altas Horas da TV Globo deste sábado (23) ficou se perguntando o que estaria acontecendo com a voz de Branco Mello, da banda Titãs. Era nítido que algo não estava indo bem e nos fez pensar que condição era aquela que havia deixado o cantor naquela situação.

O que está acontecendo com a voz de Branco Mello?

Há alguns meses a imprensa nacional noticiava o seu dilema. Branco Mello, um dos principais integrantes dos Titãs , havia ficado sem cantar por conta de um tumor agressivo na laringe.





Ele relatava à imprensa que achava que fosse morrer, inclusive cita a ajuda de sua esposa e dos médicos. Mello enfrentou um momento difícil, chegando a fazer uma cirurgia localizada na hipofaringe.





Acontece que essa cirurgia trouxe uma complicação devido ao fato de que metade de sua laringe foi retirada e isso gera consequência indesejada.





Ele vem lutando há algo em torno de 6 anos contra esse mal.





O que é câncer que está deixando Branco Mello rouco

O câncer de laringe é um tumor maligno que se desenvolve na laringe, um órgão localizado na garganta que é responsável pela produção da voz, respiração e deglutição. A maioria dos cânceres de laringe são carcinomas de células escamosas, que se originam das células escamosas que formam a maior parte do epitélio da laringe.

Os sintomas do câncer de laringe podem incluir:

Rouquidão persistente

Mudança na voz

Nódulo no pescoço

Tosse constante

Dificuldade para engolir

Dificuldade para respirar

Perda de peso inexplicável

Os principais fatores de risco para o câncer de laringe são:

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

Infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV)

Exposição a certos produtos químicos, como amianto e benzeno

O diagnóstico do câncer de laringe é feito por meio de uma combinação de exames, como:

Laringoscopia

Biópsia

Tomografia computadorizada

Ressonância magnética





O tratamento do câncer de laringe depende do estágio da doença, mas pode incluir:





Cirurgia

Radioterapia

Quimioterapia





O prognóstico do câncer de laringe depende do estágio da doença no momento do diagnóstico. Em estágios iniciais, a taxa de cura é alta. No entanto, em estágios avançados, o prognóstico é mais reservado.





A prevenção do câncer de laringe é possível com a redução dos fatores de risco, como:

Parar de fumar

Moderar o consumo de álcool

Vacinar-se contra o HPV

Evitar a exposição a produtos químicos tóxicos

É importante consultar um médico o mais breve possível ao notar qualquer sintoma de câncer de laringe, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura.