Carta de Regis Danese em hospital surpreende a todos e esposa comenta

Kelly Danese, esposa do renomado cantor gospel Regis Danese, compartilhou sua frustração ao revelar o conteúdo de uma carta que recebeu do marido enquanto ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Regis Danese, conhecido por sua música "Faz um Milagre em Mim", sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira passada (30), quando seu veículo colidiu com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Ele foi inicialmente levado para o Hospital Estadual de Jaraguá e posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, onde está se recuperando.





Na segunda-feira seguinte (4), Kelly compartilhou um relato humorístico com seus seguidores no Instagram. Ela filmou Regis deitado na cama do hospital, com os curativos à vista, enquanto explicava o que aconteceu.





Kelly explicou: "Quando Regis saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado e disse: 'Ele escreveu uma carta. Tem uma carta lá e ele mandou te entregar'. Ele insistiu muito, e eu fiquei toda emocionada, pensando: 'Nossa, ele fez uma carta de amor para mim'."





Porém, a empolgação de Kelly logo se transformou em surpresa quando ela abriu a carta. O que ela encontrou não era uma declaração de amor, mas uma lista de tarefas, com instruções para comprar mamão, manga, buscar um determinado remédio, a mala, a frasqueira, o celular e o carregador. Kelly compartilhou a carta com os seguidores, expressando sua frustração de maneira bem-humorada.





A cantora gospel concluiu a história, ainda brincando, dizendo que estava "frustrada até agora", mas que já conseguia rir da situação, uma vez que Regis estava se recuperando e havia deixado a UTI. Ele passou por uma cirurgia devido a uma perfuração no intestino delgado e continua sob observação médica.