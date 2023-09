Ciclone no Brasil: Número de mortos no RS chega a quase 30

Imagem: @LazzarettiVane - Twitter





O número de vítimas fatais causadas pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul aumentou para 27. O ciclone se formou no estado na última segunda-feira (4). A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais seis óbitos na manhã desta quarta-feira (6) no município de Roca Sales, localizado na Região dos Vales.