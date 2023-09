Jojo Todynho exibe nova silhueta após cirurgia bariátrica e recebe elogios

A cantora Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos de sua nova silhueta, após um mês de intensos exercícios e a cirurgia bariátrica. Nas imagens, a celebridade aparece vestindo um elegante conjunto preto, com um decote ousado e detalhes transparentes.





Com um sorriso radiante e enviando um beijo para a câmera, Todynho recebeu uma série de elogios de seus fãs e amigos famosos. Lúcio Mauro Filho expressou seu carinho dizendo: "Te amo, bebê!". Karoline Menezes elogiou: "Gostosa!". Um fã brincou: "O que é isso no seu rosto? Ah, claro, é beleza!". Outro fã destacou: "A cirurgia bariátrica não é uma solução rápida, é um processo contínuo. Logo, Jojordana estará ainda mais deslumbrante do que já é. Aceitem".



Imagens: