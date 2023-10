Conheça a programação do 1º Festival Cinépolis de Cinema Nordestino em Natal

Conheça a programação do 1º Festival Cinépolis de Cinema Nordestino, para a unidade em Natal-RN.

QUINTA, DIA 12/10 – 20h30





FILME DE ABERTURA - Boi de Prata – (Fic) Dir. Carlos Augusto Ribeiro Jr. – (Diretor Homenageado/Póstuma)

1972 / 90 min / Drama





Direção: Carlos Augusto Ribeiro Jr.

Roteiro: Carlos Augusto Ribeiro Jr.

Elenco: Álvaro Guimarães, Luiza Maranhão, Lenicio Queiroga

Classificação Indicativa: a definir





Sinopse : “Em Caicó, Rio Grande do Norte, Elói Dantas, o rico herdeiro de um fazendeiro, volta da Europa para ampliar os negócios do pai. Vem com a mulher Beatriz, sempre bêbada e louca para voltar para Londres. Associado a grupos estrangeiros, Elói quer explorar ouro e xelita (sic) e para isso tenta se apropriar do pequeno sítio de Antônio Vaqueiro, rico nos minerais. Antônio, que já não tem nada (até seu último boi morreu de fome), recorre a Maria dos Remédios, uma curandeira cigana, e a Tião Poeta, fazedor de versos e sonhador, para ajudarem-no a salvar o pedaço de terra que lhe resta. Ela transmite seus conhecimentos sagrados a Tião para que ele, armado com o sonho e a magia popular, enfrente a crueldade do fazendeiro. Em suas fantasias audiovisuais, o poeta sonha com o boi de prata, um boi brilhante e misterioso, símbolo da libertação do povo. Elói Dantas contrata um grupo de jagunços armados para invadir a terra de Antônio. Este, junto com Tião, construiu um muro de pedras, sua música arma de defesa contra os invasores, que logo o destroem com dinamite. Matam Antônio e torturam Tião. Mais tarde, num churrasco em uma fazenda vizinha. Elói Dantas, vitorioso, e Beatriz, já completamente bêbada, assistem a uma apresentação de bumba-meu-boi. Elói toureia o boi que o derruba. Dele sai, com uma faca, o poeta Tião, matando-o. Todos fogem, encontrando no caminho o boi de prata que passam a seguir.” (Resumo da cópia)









SEXTA, DIA 13/10





Beiço de Estrada (FIC) – Dir. Eliézer Rolim

2019 / 105 min / Drama

Direção: Eliézer Rolim

Roteiro: Eliézer Rolim

Elenco: Mayana Neiva, Darlene Glória, Jackson Antunes, Luana Valentim

Classificação Indicativa: Livre16 anos





Sinopse: Uma avó e seus dois netos: Braz, e Conceição. Ambos, filhos da prostituição tentam sobreviver em condições precárias numa estrada do sertão Nordestino. Para Conceição é feita uma promessa de livrar toda a família da maldição da prostituição e para Brás é reservado o trabalho de tapar buracos da estrada. A chegada de um antigo frequentador, Meota, que cativa o coração de Conceição recriará um novo ciclo no Beiço de Estrada.





SÁBADO, DIA 14/10

O seu amor de Volta (Mesmo que ele não queira) (DOC) – Dir. Bertrand Lira

2019 / 82 min / Comédia/Doc/Drama





Direção: Bertrand Lira

Roteiro: Bertrand Lira

Elenco: Zezita Matos, Marcélia Cartaxo

Classificação Indicativa: 16 anos





Sinopse : O amor perdido e a crença no poder da magia, das cartas e dos búzios para trazê-lo de volta compõem o quadro de histórias deste documentário. Para abordar esse universo, quatro personagens relatam suas desventuras amorosas e são colocados frente a frente com cartomantes e videntes que poderão apontar uma saída para suas vidas.





DOMINGO, DIA 15/10





Aponta pra fé ou todas as músicas da minha vida – Dir. Kaline Almeida

2020 / 71 min / Drama





Direção: Kaline Almeida

Roteiro: Kaline Almeida

Elenco: Kassandra Brandão, Jamila Facury, Eliana Figueiredo, Yasmin Witória, Bruno Goya, Rayssa Holanda

Classificação Indicativa: 14 anos





Sinopse: Martha é uma jovem estudante universitária que mora no Porto do Capim, comunidade situada no Varadouro, ao pé do Rio Sanhauá, no centro de João Pessoa. Cuida da casa e da associação das mulheres. Casada com Tiago, ex pescador e agora trabalhador da construção civil, juntos, cuidam da pequena Ester. A vida do casal e da comunidade tomam novos rumos diante do impasse entre os moradores do Porto do Capim e a prefeitura da cidade que busca retirar a comunidade daquele local. Guardando um segredo, o casal vai aos poucos se afastando, embora exista amor e afeto entre os dois.





SEGUNDA, DIA 16/10

Desvio (FIC) – Dir. Arthur Lins

2021 / 95 min / Drama





Direção: Arthur Lins

Roteiro: Arthur Lins

Elenco: Daniel Porpino e Annie Goretti

Classificação Indicativa: 16 anos





Sinopse: Pedro recebe o direito de uma saída temporária da cadeia para visitar a sua família que mora em Patos, interior da Paraíba. Nesse curto tempo ele irá confrontar seus antigos fantasmas e planejar os novos rumos de sua vida, enquanto descobre em Pâmela, uma prima adolescente, a mesma chama que queimava em seu peito.





TERÇA, DIA 17/10





Fendas (FIC) – Dir. Carlos Segundo

2019 / 1h 20min / Drama





Direção: Carlos Segundo

Roteiro: Carlos Segundo

Elenco: Roberta Rangel, Juliana Nazar, Ruston Gabriel

Classificação Indicativa: 12 anos





Sinopse: Catarina é uma pesquisadora do campo da física quântica. Ela estuda os espaços sonoros escondidos nas variações de luz. Por imersão nas imagens que ela distorce, Catarina descobre um novo espectro de som, que aparentemente abre acesso para outra linha temporal.









QUARTA, DIA 18/10

O Alecrim e o Sonho (FIC) – Dir. Valério Fonseca

2022 / 1h 51min / Drama





Direção: Valério Fonseca

Roteiro: Valério Fonseca

Elenco: Fernado Teixeira, Valdinéia Soriano, Zezita Matos, Zé Maria, Suzy Lopes, Alvaro Dantas, Enio Cavalcante, Daniel Porpino, Vanessa Labre, Bianca Lopes, Baixinho do pandeiro, Civone Medeiros

Participação Especial: Stepan Nercessian