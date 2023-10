O Xadrez político de Parnamirim: O difícil jogo para usar o "trampolim"

Rápida: A política da cidade trampolim da vitória está cada vez mais se tornando um xadrez. Muitas são as opções e poucas as certezas.

No jogo estão antigas e novas peças em movimento e até alguns de paraquedas que tentam ser o "rei". Tem rainhas que tentam se movimentar, tem peões e até um que é a torre, mas que por causa de suas ações pode atrapalhar uma das rainhas. Tem uma rainha que já está no jogo e, mesmo desgastada por causa do exaustiva partida, tenta acabar com uma "maldição" de vice não se tornar prefeita (sempre foi difícil), tem outra que também tenta usar jogadas no trampolim do xadrez mas parece que no jogo da cidade até agora só dão vez aos "REIS" e deixam as rainhas em segundo plano.

Será que é a primeira vez que teremos uma mulher na cadeira de prefeito?

Para isso, temos certeza, nesse jogo difícil, só um "gambito da rainha" para vencer. Mas quem o fará?

Isso são cenas dos próximos capítulos da Série....