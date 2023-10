O que aconteceu com Karol Eller, veja novas informações

Em setembro, Karol tomou uma decisão marcante em sua vida ao se converter a uma igreja evangélica, marcando assim uma nova etapa em sua jornada espiritual.

Em uma emocional postagem nas redes sociais, a influenciadora compartilhou sua renovação espiritual com palavras impactantes. Ela escreveu: "Família, peço que redobrem as orações, pois Deus me usou de maneira inédita, e a partir de agora estou pronta para enfrentar desafios sob a autoridade do nome de Jesus!"