ABIH-RN espera ocupação média acima de 70% para o Carnatal

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH/RN), mostra que a rede hoteleira vai atingir uma ocupação média acima de 70% no período do Carnatal. A festa é considerada uma das maiores micaretas do Brasil.





Segundo o presidente da ABIH-RN, Abdon Gosson, o momento marca a chegada da alta estação.





"A perspectiva para o Carnatal é muito boa, a gente espera uma ocupação média de 70% ou mais, quem sabe ultrapassar os 80%. Isso significa dizer que muitos hotéis estarão com 100% e outros um pouco menos. O Carnatal, tradicionalmente já é conhecido no turismo como o início da nossa alta estação, a partir dele vamos ter a época do Natal, Réveillon e assim por diante, chegará o verão", afirmou.





Os números se assemelham a 2022, quando no mesmo período os hotéis atingiram uma ocupação média de 80%. Este ano, a micareta acontece entre os dias entre 8 e 10 de dezembro, reunindo 20 grandes atrações na Arena das Dunas.