Presente de Natal: Incorporadora potiguar vai entregar reforma de casa em comunidade de Parnamirim

Dona Damiana Félix tem 64 anos e trabalha como catadora de recicláveis em Parnamirim. Ela vive em uma casa que herdou da mãe, com o filho Diogo, de 12 anos, que cria desde os cinco meses de vida. Em meio às dificuldades, o sonho dela é ver o lar em que moram de cara nova, com mais estrutura e conforto. Esse desejo está perto de se tornar realidade pelo projeto Flor de Mandacaru, da incorporadora Kactus Hub, que há três anos transforma a vida de famílias com a reforma de seus lares.





A casa de Damiana, que fica no bairro Jardim Planalto, já está passando por reforma e será entregue no próximo dia 15 de dezembro, data em que a equipe da Kactus Hub vai realizar um mutirão para finalizar os detalhes da obra, que inclui cobertura, cerâmica, banheiro, forro, pia, pintura e instalação de prateleiras e janelas.





O projeto Flor de Mandacaru já ajudou a transformar a realidade de três famílias, desde 2021, quando foram reformadas as primeiras casas, em comunidades carentes de Parnamirim. A iniciativa conta com a parceria da Ong Adra Nordeste, uma agência humanitária presente em vários países do mundo e que desenvolve um trabalho social com crianças e jovens. O filho de dona Damiana é um dos beneficiários do projeto.





“Todos os anos a gente renova esse desejo de ver uma família com o sorriso no rosto durante o Natal. A gente sabe da importância de ter um lar com um mínimo de conforto pra morar, porque é dentro de casa que a vida acontece. Nós, da Kactus Hub, temos esse dever de retribuir à sociedade a confiança que nos é depositada todos os anos por dezenas de outras famílias”, disse Rafael Matheus, co-fundador da incorporadora.





Kactus Hub





A Kactus Hub é uma incorporadora focada em transformar moradias em lugares para se viver. Desde 2009 no mercado potiguar, atua em duas frentes: a Kactus Construções, direcionada para empreendedores/empresários com um projeto a executar (B2B) ou para pessoa física querendo construir a casa própria; e Kactus Capital, que auxilia no desenvolvimento de um projeto de investimento no setor imobiliário com ganhos acima do mercado.



Veja mais imagens: