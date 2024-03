Sicoob promove ações na 12ª edição da Global Money Week

Imagem: Divulgação

O Sicoob estará presente na 12ª edição da Global Money Week (GMW), programada para ocorrer entre os dias 18 e 24 de março deste ano. Com o tema "Proteja seu dinheiro, garanta seu futuro", a GMW destaca a relevância da gestão segura das finanças pessoais e da conscientização sobre os riscos no setor financeiro, como golpes e fraudes.

Durante os sete dias, os interessados poderão participar de cursos, debates, oficinas, orientações financeiras, palestras, lives e outras atividades gratuitas e em formatos online, presencial e híbrido. Todas as atividades serão realizadas seguindo as orientações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na última edição da Global Money Week, o Sicoob alcançou mais de 3,1 milhão de pessoas, beneficiando diretamente mais de 44 mil participantes das atividades realizadas pelas cooperativas do Sicoob em todo o país.

Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, ressalta que o objetivo da campanha em 2024 é capacitar as gerações mais novas a administrar suas finanças de forma consciente, assim como ajudar crianças e jovens a compartilharem seus conhecimentos com suas famílias. " O Sicoob dedica-se a uma gama diversificada de programas de educação financeira, ciente da urgência de promover uma mudança de paradigma, sobretudo entre as camadas mais jovens da população. Nossa meta é criar a adoção de comportamentos que conduzam a práticas financeiras mais conscientes, ressaltando o planejamento, o empoderamento e o consumo sustentável como fundamentos essenciais desse processo transformador", destaca o executivo.

Educação Financeira

O Sicoob, por meio do Instituto Sicoob, dispõe de diversas soluções de educação financeira que podem ser acessadas gratuitamente por toda a população. Algumas dessas soluções são:

Se Liga Finanças ON: plataforma digital que oferece os cursos "Finanças pessoais" e "Finanças para MEI". Nessa solução você vai aprender sobre finanças, interagir com outros usuários da plataforma e ainda receber certificado ao concluir o curso. Acesse aqui.

Clínicas Financeiras Virtuais: plataforma que oferece consultoria financeira gratuita, individual e on-line. Nessa solução você vai encontrar orientadores financeiros, voluntários do Instituto Sicoob, preparados para esclarecer suas dúvidas sobre finanças. Para marcar uma consultoria financeira é simples, basta acessar este link, realizar o seu cadastro, escolher um orientador financeiro e marcar um horário com ele. Acesse aqui e marque a sua consultoria financeira.