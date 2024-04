Alzheimer: exame de sangue pode detectar probabilidade da doença

Imagem: Divulgação





Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o Alzheimer afeta 33% da população com mais de 85 anos. Estima-se ainda que 1,2 milhão de pessoas convivam atualmente com a doença no país, que tem entre um dos principais sintomas a perda de memória. Mas há maneiras de detectar a probabilidade de ocorrência do Alzheimer. O DNA Center realiza esse tipo de exame.