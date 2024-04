Este horário de exercício reduz risco de morte, saiba qual

Imagem: Reprodução



O horário do dia em que você se exercita pode ter um impacto significativo na sua saúde, especialmente se você estiver lidando com sobrepeso ou obesidade. Um novo estudo publicado no Diabetes Care descobriu que praticar exercícios à noite pode oferecer benefícios adicionais contra doenças cardiovasculares e morte prematura, especialmente para pessoas com sobrepeso.





Os pesquisadores analisaram dados de quase 30 mil participantes ao longo de oito anos para determinar como o horário do exercício afetava a saúde. Eles descobriram que indivíduos obesos, com um índice de massa corporal (IMC) acima de 30, que se exercitavam à noite experimentavam os maiores benefícios em comparação com aqueles que se exercitavam em outros momentos do dia.





Atividades moderadas a vigorosas, como caminhada rápida, ciclismo e esportes que aumentam a frequência cardíaca, foram consideradas no estudo. Os participantes foram divididos em quatro grupos com base no horário em que normalmente se exercitavam: nenhum exercício aeróbico, exercício matinal, exercício à tarde e exercício noturno.





Durante o período de acompanhamento de oito anos, os pesquisadores acompanharam mortes por qualquer causa, novos diagnósticos de doenças cardiovasculares e doenças microvasculares.





Os resultados mostraram que aqueles que se exercitavam à noite tinham um risco significativamente menor de morte por qualquer causa, doenças cardiovasculares e doenças microvasculares em comparação com o grupo sedentário. Embora o exercício matinal e vespertino também tenha mostrado benefícios à saúde, os efeitos não foram tão robustos quanto os exercícios noturnos.





A frequência das sessões de exercício (quantas vezes por semana) parecia ser mais importante para a saúde do que a duração total. Mesmo entre os participantes com diabetes tipo 2, os benefícios do exercício noturno foram ainda mais pronunciados.





Os pesquisadores sugerem que o exercício noturno pode ser mais eficaz devido à forma como nossos corpos lidam com o açúcar no sangue no final do dia. Como a resistência à insulina tende a ser mais alta nesse período, o exercício noturno pode ajudar a contrariar esse efeito de forma mais eficaz, ajudando a reduzir os níveis elevados de açúcar no sangue e a pressão arterial.