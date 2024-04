Saiba quantas horas de sono você precisa para ser produtivo

Imagem: Pexels

A internet está cheia de CEOs poderosos divulgando seus horários de sono incrivelmente escassos e suas rotinas de acordar cedo. A ex-CEO da Pepsi, Indra Nooyi, supostamente dorme apenas quatro horas por noite, enquanto outros executivos afirmam precisar de apenas seis.





A ideia de prosperar com tão pouco sono e ganhar horas extras no dia pode parecer tentadora. No entanto, a realidade é que a grande maioria de nós não consegue funcionar dessa forma. Além disso, não é possível treinar o corpo para precisar de menos sono. Muitas pessoas subestimam a quantidade de sono que seus corpos necessitam idealmente, e descobrir quanto sono você precisa pode exigir atenção e experimentação.





Quantidade ideal de sono para os humanos





Os cientistas do sono concordam que os adultos precisam de pelo menos sete horas de sono por noite para obterem melhores resultados de saúde. Mais especificamente, os adultos com idade entre 18 e 64 anos devem dormir de sete a nove horas, enquanto os adultos com 65 anos ou mais devem dormir de sete a oito horas. Um estudo recente publicado na Communications Biology em 2022 descobriu que os adultos mais velhos tendem a tomar melhores e mais rápidas decisões, além de terem melhor memória de trabalho, quando dormem sete horas por noite.





Apesar dessas evidências, muitas pessoas afirmam precisar ou querer menos de sete horas de sono. No entanto, muitas vezes elas confundem a quantidade de sono necessária para um funcionamento ideal com a quantidade de sono que realmente dormem, como aponta Michael Scullin, professor associado de psicologia e neurociência na Universidade Baylor.





De acordo com Go Outside , existem exceções, é claro. "Existem alguns indivíduos que conseguem operar em um nível muito alto com apenas algumas horas de sono", diz Scullin. A pesquisa mostra que algumas mutações genéticas podem fazer com que as pessoas tenham "sono curto", o que significa que funcionam bem com apenas seis horas de sono por noite.





Dificuldades em encontrar tempo para dormir





Se o seu quarto for muito claro, barulhento, desconfortável, quente, frio ou cheio de coisas, será difícil ter um sono de qualidade, explica Heather Schofield, economista aplicada que estuda o sono. Você pode estar acordando cedo não porque está bem descansado, mas porque seu corpo simplesmente não consegue dormir o suficiente devido às condições do ambiente.





Schofield estuda a economia comportamental do sono, com foco especial nas comunidades trabalhadoras da Índia. Ela descobriu que, quando se trata de sono e produtividade, existem fatores além da necessidade de descanso que podem influenciar a percepção das pessoas sobre quanto sono precisam, especialmente em relação ao tempo.





"Quando você usa tempo para dormir, não pode usá-lo para fazer outra coisa", explica Schofield. Para alguns, a quantidade percebida de sono "ideal" pode ser mais curta do que o necessário para sua saúde simplesmente porque eles podem fazer mais coisas. É uma compensação custo-valor que todas as populações, independentemente da nacionalidade ou status socioeconômico, precisam considerar.





Como calcular a quantidade ideal de sono para aumentar a produtividade





Para descobrir quanto sono seu corpo realmente precisa para obter foco e energia ideais, Scullin sugere garantir que seu ambiente de sono seja confortável, silencioso, escuro e fresco. Em seguida, reserve bastante tempo na cama. Desligue seus dispositivos eletrônicos e não defina alarmes. Simplesmente deite-se e permita-se adormecer e acordar naturalmente. "Se você fizer isso por uma semana, ou talvez duas semanas, acabará descobrindo quanto sono seu corpo realmente precisa", afirma Scullin.





A partir daí, é hora de ajustar seus hábitos para melhor. "A boa notícia é que se você aumentar seu sono, será imediatamente recompensado", diz ele. Você pode se sentir um pouco sonolento enquanto seu corpo se ajusta a essas horas extras, mas "à medida que você adota um padrão de sono mais saudável, seu humor melhora", conclui ele. "Você provavelmente terá uma visão mais feliz da vida - e isso é realmente gratificante."



Fonte: Saúde Today